ADÜ’de Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi tamamlandı

Ülkemizde yaşanan Covid-19 Pandemisi nedeniyle; Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla; uzaktan eğitim yolu ile yürütülecek dersler ve uygulamaların belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen ‘Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi’ tamamlandı.

Uzaktan Eğitim Koordinasyonunu yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz öğretim elemanları ile gerçekleştirilen eğitim süreci ve sonuçları ile ilgili bilgi vererek, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir önderliğinde uzaktan eğitime geçişle birlikte hızlı ve nitelikli adımlar atıldığı ve sürecin en verimli bir şekilde değerlendirildiği ifade etti.

ADÜ’nün bu dönemde kendi özkaynakları ile senkron ve nitelikli uzaktan eğitim verebilen ender üniversiteler arasına girdiğini belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, uzaktan eğitim süreci ile birlikte buna bağlı olarak uzaktan eğitim kapsamında öğrenci başarılarının değerlendirilmesi konusunun öneminin ortaya çıktığını belirterek, uzaktan eğitim çerçevesinde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının en az geleneksel yaklaşımdaki kadar geçerli, güvenilir ve pratik olabilmesi için geleneksel yaklaşımdaki temel ölçme ve değerlendirme ilkeleri temel alınarak, tasarım sürecinin daha dikkatli yürütülmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Bu gerekliliği fırsata çevirdiklerini ve bu dönemde sınavların uzaktan yapılabilmesi için hangi metotların kullanılacağı, biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmelerde hangi araçların kullanılabileceği konularında öğretim elemanlarına yönelik çevrimiçi eğitimler düzenlediklerini aktaran Öksüz, farklı üniversitelerden nitelikli ölçme ve değerlendirme uzmanları ile gerçekleştirilen eğitimin içerik boyutu, ölçme de değerlendirme algı farklılığı ve memnuniyetine ilişkin oldukça güzel sonuçlar elde edildiği belirtti.