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ADÜ Gıda, Aydın’ın markası olacak

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:22
ADÜ Gıda, Aydın’ın markası olacak

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş’ün gerçekleştirdikleri protokolle iki üniversite arasındaki ilişkileri geliştirmek, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları yürütmek, ortak Ar-Ge çalışmaları yapmak hedefleniyor.


Aydın’ın potansiyeli ve ürün çeşitliliği bakımından tarımsal üretimin Türkiye’deki en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yerel kalkınmanın, bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı tarımsal üretimin arttırılması için projeler yürüttüklerini söyledi. Aldemir, “Aydın’ın bereketli toprakları ile Üniversitemizin üretme gücünü birleştirerek bölgesel bir üretim markası hedefindeyiz. Konya’nın yerel kooperatif modeli Torku’ya benzer bir yapılanmayı ‘ADÜ Gıda’ markasıyla ilimizin ve bölgemizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirebilecek bilgi ve güce sahibiz. Gerçekleştirmiş olduğumuz iş birliği protokolüyle tarımla ilgili bilgilerin paylaşılmasının çok değerli olduğuna inanıyorum. İş birliği protokolümüz her iki üniversiteye de hayırlı olsun.” dedi.



“Aydın halkına hizmet etmek isteyen Rektörümüzün yanındayız”


Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ise, yaptıkları yatırımlardan bahsederek, Ar-Ge projeleri ile tarım ve gıda alanlarında kurum olarak aktif rol aldıklarını belirtti. Prof. Dr. Çökmüş, çiftçilere yönelik düzenlenen eğitim programları ve tarım destekleri ile bölgesel kalkınma adına çalıştıklarını, üretmenin bir toplumun zenginliği olduğunu ifade etti. Çökmüş, eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaları kapsayan protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını dileyerek; “Konya Torku modelinin benzerini ‘ADÜ Gıda’ markasıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde gerçekleştirme niyetinde olan Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i kutluyorum. Bu konuda her türlü iş birliğine açığız. Aydın halkına hizmet etmek isteyen Rektörümüzün yanındayız.” dedi.



Protokol kapsamında ADÜ adına uzman bir heyet, önümüzdeki günlerde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine giderek incelemelerde bulunacak.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:22
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