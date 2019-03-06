ADÜ akademisyenleri, Balıkesir’de organik tarımı anlattı

AYDIN (İHA) – ADÜ Koçarlı Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz öncülüğündebir grup akademisyen, Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Kırtık Mahallesinde düzenlenen ’’Organik Hayvancılık ’’ konulu toplantıda mahalle sakinlerine organik tarım hakkında bilgiler verdi.

Organik tarım uygulamaları ile adını duyuran Kırtık Mahallesinde düzenlenen organik tarım toplantısına katılan ADÜ Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Engin Tüzün, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bozkurt, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı. İncirliova Belediyesinden Bilgi Belge Yönetim Uzmanı Osman Torun, Uzman Tarihçi Mehmet Akkaya ve Uzman Psikolog Gülşah Kale organik tarım konusuyla ilgili bilgi, deneyim ve proje önerilerini paylaştılar.

Kırtık Mahallesi’nde, 10 yıldan beri yapılan organik tarımın yanı sıra organik hayvancılık olanaklarının geliştirilmesi konusunda çalışma yapan akademisyenler, mahallede kurulan organik zeytinyağı fabrikasını da gezdi. Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın başkanlığındaki ekip, organik hayvancılık temelinde hayvan besleme pratikleri ve ekolojik ayak izinin ve yerel örtük bilginin önemi konularında bilgiler verdi.

Kırtık Mahallesi’nde organik tarımın gelişeceğini anlatan Doç. Dr. Onur Yılmaz, önümüzdeki aylarda öğrencileriyle geleceklerini belirterek Kırtık Mahallesi halkına teşekkür etti. Yılmaz, “Organik üretimin artarak devam edeceğini umuyorum. Biz de kendilerine yardımcı olacağız. Bundan sonra ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.