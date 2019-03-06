0553 313 94 23

ADÜ akademisyenleri, Balıkesir’de organik tarımı anlattı

AYDIN (İHA) – ADÜ Koçarlı Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:20
ADÜ akademisyenleri, Balıkesir’de organik tarımı anlattı

AYDIN (İHA) – ADÜ Koçarlı Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz öncülüğündebir grup akademisyen, Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Kırtık Mahallesinde düzenlenen ’’Organik Hayvancılık ’’ konulu toplantıda mahalle sakinlerine organik tarım hakkında bilgiler verdi.


Organik tarım uygulamaları ile adını duyuran Kırtık Mahallesinde düzenlenen organik tarım toplantısına katılan ADÜ Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Engin Tüzün, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bozkurt, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı. İncirliova Belediyesinden Bilgi Belge Yönetim Uzmanı Osman Torun, Uzman Tarihçi Mehmet Akkaya ve Uzman Psikolog Gülşah Kale organik tarım konusuyla ilgili bilgi, deneyim ve proje önerilerini paylaştılar.



Kırtık Mahallesi’nde, 10 yıldan beri yapılan organik tarımın yanı sıra organik hayvancılık olanaklarının geliştirilmesi konusunda çalışma yapan akademisyenler, mahallede kurulan organik zeytinyağı fabrikasını da gezdi. Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın başkanlığındaki ekip, organik hayvancılık temelinde hayvan besleme pratikleri ve ekolojik ayak izinin ve yerel örtük bilginin önemi konularında bilgiler verdi.


Kırtık Mahallesi’nde organik tarımın gelişeceğini anlatan Doç. Dr. Onur Yılmaz, önümüzdeki aylarda öğrencileriyle geleceklerini belirterek Kırtık Mahallesi halkına teşekkür etti. Yılmaz, “Organik üretimin artarak devam edeceğini umuyorum. Biz de kendilerine yardımcı olacağız. Bundan sonra ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:20
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) E-5’te şaşırtan anlar
    1. (Özel) E-5’te şaşırtan anlar
    2. Akit yazdı, problemi Adalet Bakanı Gül..
    3. FETÖ’nün asker kanadına operasyon: 5..
    4. Soylu: "Dağa götürülenler kimin..
    5. Tek ayakkabıyla Avrupa şampiyonluğuna
    6. İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle..
    7. Ülker Bisküvi finansal sonuçlarını..
    8. Van TSO’dan festival öncesi esnafa..
    9. Yazarlarıyla ünlü Adana’ya "Yazarlarevi"
    10. Profesöre FETÖ’den 7.5 yıl hapis
    11. Aliağa Belediye meclisi toplandı
    12. ÖSYM öğrencileri uyardı! Bugün son gün
    13. İçişleri Bakanı Soylu: "Görevden alma..
    14. Pendik’te park halindeki minibüse..
    15. Aydınlı kadın girişimciler başkanını..
    16. Adıyaman’da şiirler yarıştı
    17. Akit TV için tamtam dansı yaptılar,..
    18. "HSK'nin sırf verdiği karar nedeniyle..
    19. İçişleri Bakanı Soylu: "Kayyum..
    20. Okulda deprem ve yangın tahliye..
    21. Süleyman Soylu: 31 Mart'a zayıf..
    22. Türkiye İstatistik Kurumu,..
    23. "Sanata ve sanatçıya önem vereceğiz"
    24. En ucuz internet kullanımı Hindistan’da
    25. Kaymakam Kaçmaz’dan Pir Sultan Abdal..
    26. İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, zillet..
    27. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı..
    28. Köylü-devlet işbirliğiyle çok amaçlı..
    29. Yemen için kermes
    30. Doğanın bekçileri minik öğrencilerden..
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!