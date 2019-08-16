Adrian'dan Liverpool'a kötü haber UEFA Süper Kupa şampiyonluğunu kutlarken sakatlanan Adrian'ın ligde yarın Southampton karşısında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Alisson Becker'in ardından İspanyol kaleci Adrian da sakatlandı. Teknik direktör Jurgen Klopp, Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in sakatlığı nedeniyle forma giyen ve UEFA Süper Kupa'da son penaltıyı kurtararak takımına şampiyonluğu getiren 32 yaşındaki Adrian'ın sahadaki kutlamalar sırasında sakatlandığını ve yarın Southampton maçında forma giyemeyebileceğini söyledi. Klopp, düzenlediği basın toplantısında, Chelsea'yi seri penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı aldıkları maçın ardından sevinen futbolculara katılmak için saha içine giren bir taraftarın kayarak tekme atması nedeniyle Adrian'ın sakatlandığı bilgisini paylaştı. Liverpool'a 5 Ağustosta transfer olan Adrian, ligin ilk haftasında Norwich City ile oynanan maçta Alisson'un sakatlanması nedeniyle kaleye geçmişti. Adrian'ın Southampton karşısında forma giyememesi halinde kaleye 35 yaşındaki Andy Lonergan ya da 20 yaşındaki Caoimhin Kelleher'in geçmesi bekleniyor.



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