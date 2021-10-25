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Teknoloji Adobe firması aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracağını açıkladı
Teknoloji

Adobe firması aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracağını açıkladı

Yazılım devi Adobe, koronavirüse karşı aşı olmayan çalışanların 8 Aralık itibariyle işten çıkartılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 05:31:00 -
Adobe firması aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracağını açıkladı

ABD merkezli yazılım şirketi Adobe, çalışanları için aşı anketi düzenledi. Anketin sonuçlarına göre çalışanların yüzde 93.5’inin en az iki doz aşı olduğu belirlendi.

Şirketin insan kaynakları departmanı aşısız personeli aşı olmaları konusunda uyardı. Aşı olmayan kişilerin 8 Aralık itibarıyla işten çıkartılacağı açıklandı.

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