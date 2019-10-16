Adnan Zengin kimdir? Adnan Zengin Türk Hava Kurumu'na kayyum olarak atandı Türk Hava Kurumu (THK) son dakika kayyum atandı. Türk Hava Kurumu yönetimine Adnan Zengin atanda. Peki Adnan Zengin kimdir, nerelidir? Adnan Zengin hangi görevlerde bulundu?

Türk Hava Kurumu (THK) son dakika kayyum atandı. Türk Hava Kurumu yönetimine Adnan Zengin atanda. Peki Adnan Zengin kimdir, nerelidir? Adnan Zengin hangi görevlerde bulundu? Adnan Zengin kimdir? Ankara’da doğan Zengin, İlk, Orta ve Lise tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Gazi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü’nde yapmış göreve 1983 yılında başlamıştır. Tarih sırasına göre bugüne kadar aldığı görevler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teknik Personel (1983-1988), Avukatlık Stajı (1989), İdari Yargı Hakim Adaylığı (1990-1992), Danıştay 10. Daire Tetkik Hakimliği (1992-1997), Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Tetkik Hakimliği (1997-2002) yaparken, Kamu İhale Kurulu üyeliğine atanmıştır. Akademik ve Mesleki Çalışmaları: ” İdari Yargıda İptal ve Tam Yargı Açma Süreleri ” Konulu Yüksek Lisans Tezi.

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