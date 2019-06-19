Adnan Sezgin; “Aydın afet bölgesi ilan edilsin

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, son 1 haftadır etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle dolu ve sel baskınlarının vurduğu Aydın’ın afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

Adnan Sezgin, Aydın’da yaşanan afetlerle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplanması talebiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Adnan Sezgin, yaptığı açıklamada; “16, 17 ve 18 Haziran 2019 tarihlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Aydın ilimizde sel baskınları yaşanmış; tarım sektörü başta olmak üzere birçok alanda maddi hasar ortaya çıkmıştır.İncirliova, Koçarlı, Efeler, Nazilli, Acarlar ve Umurlu başta olmak üzere ekili tarım arazileri ve meskun mahaller zarar görürken, İncirliova’nın Osmanbükü Mahallesi’nde etkili olan dolu ve sağanak yağış, 5 bin dönüm ekili arazideki pamuğa zarar vermiştir. Diğer çok sayıda meskun mahal ve tarım arazisi de yağışlardan olumsuz etkilenmiştir. Çiftçilerin büyük çoğunluğunun ürünleri kullanılamaz hale gelmiştir.

İncirliova, Koçarlı, Efeler, Nazilli, Acarlar ve Umurlu başta olmak üzere ekili tarım arazileri ve meskun mahaller zarar görürken, Nazilli başta olmak üzere çok sayıda ilçede ve yerleşim yerinde evleri ve caddeleri su basmış, araçlar yolda kalmış, ağaçlar devrilmiş, sanayi tesisleri sular altında kalarak maddi hasar oluşmuştur. Bu yüzden Aydın’ın acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir” dedi.