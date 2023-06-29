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Spor Adnan Polat'ın annesi Suna Polat vefat etti!
Spor

Adnan Polat'ın annesi Suna Polat vefat etti!

Yeniakit Publisher
2023-06-29 13:36:00 -
Adnan Polat'ın annesi Suna Polat vefat etti!

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten Suna Polat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın değerli annesi Suna Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Suna Polat'ın naaşının yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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