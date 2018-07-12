Adnan Oktar'ın yalısı mühürlendi!
Dün sabah emniyet güçlerinin düzenlediği dev operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın Kandilli'deki yalısına dev operasyon sonrası mühür vuruldu.12 Temmuz 2018 Perşembe 15:07
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabaha karşı Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan evine büyük bir operasyon düzenlendi.
POLİS ÖNLEM ALDI
Dün gece arama çalışmaların bitmesinin arından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kandilli'deki yalının mühürlendiği görüldü. Polis ekipleri evinin önünde güvenlik önlemi aldı.
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