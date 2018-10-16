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Adnan Oktar'ın villası tamamen yıkıldı

Küçük yaştaki kızları ailelerinden kopararak sapkın emellerine alet eden Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villası tamamen yıkıldı.

16 Ekim 2018 Salı 12:08
Adnan Oktar'ın villası tamamen yıkıldı

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yıkım çalışmalarında sona gelindi. Ağaçlara zarar verilmemesi için büyük bir titizlikle yürütülen yıkım çalışmalarında gelinen son aşama havadan görüntülendi.

Görüntülerde yıkım çalışmalarını devam ettiği villadan eser kalmadığı görüldü. İş makineleri ile yıkımı gerçekleşen villanın son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkılan yerler ve ekiplerin çalışması görülüyor. Bazı çalışanların enkazı kaldırma çalışmaları yaptığı görülüyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 12:08
  1. adnan oktar
  2. adnan oktarın villası

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  • Şeref KazanŞeref Kazan58 dk önce
    Yeryüzünde böyle bir alçaklık olamaz bunları yapıncaya kadar yıktıran belediye mahkeme neredeydi ALLAH tan korkun Yeryüzünün en alçakları Müslüman görünerek çalan rüşvet alan Görevini suistimal edenlerdir ALLAH cc yüzlerini dünyada da Mahşer günüde kara etsin
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