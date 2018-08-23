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Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar

Suç örgütü lideri Adnan Oktar ve 'kedicik'leri, cezaevinden gazetecilere mektup yağdırıyor. Abdülkadir Selvi'nin yayınladığı mektuplardan birinde, Oktar'ın Türkçe'sinin bozukluğu ve imla hataları dikkat çekerken, "Bir gazeteci büyüğüm" dediği ismin kim olduğu da merak konusu!..

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:48
Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar

Suç Örgütü lideri Adnan Oktar ve 'Kedicikler' olarak bilinen kadın müritleri, tutuklu bulundukları cezaevlerinden gazetecileri mektup yağmuruna tutuyor. Adnan Hoca'nın hem el yazısının he de Türkçe'sinin çok bozuk olduğu dikkat çekerken, Oktar'ın mektubunda sık sık tekrarladığı "gazetede çalışan bir büyüğü"nün kim olduğu merak konusu oldu.

HANGİ GAZETE HANGİ BÜYÜK?

Bir süredir hem ‘kedicikler’den hem Adnan Oktar’dan mektuplar aldığını belirten Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, mektupların içeriğiyle ilgili de çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Selvi, "İki mektubunda da gazetede çalışan güvendiği bir büyüğünden söz ediyor. Hangi gazetede, hangi büyüğüymüş acaba? Doğrusu Adnan Oktar’ın basındaki güvenilir büyüğünü merak ettim" diye yazdı.

YAZISI DA TÜRKÇESİ DE BOZUK

Mektuplarda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise gayet düzgün bir Türkçe ile yazılmış olan onlarca kitapta imzası bulunan Adnan Oktar'ın, bozuk Türkçesi oldu. Abdülkadir Selvi, "Adnan Oktar kötü bir el yazısı ve düzgün olmayan bir Türkçe ile yazıyor" dedi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:48
  1. Adnan Hoca
  2. Abdülkadir Selvi
  3. Adnan Oktar
  4. Kedicikler

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  • zeki gedikoğluzeki gedikoğlu2 sa önce
    kendi gibi
  • ihsanihsan1 sa önce
    geçiniz sahtekar ısrail ajanı mason
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