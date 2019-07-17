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Adnan Oktar'ın İsrail bağlantıları ortaya çıktı

Adnan Oktar Suç Örgütü’nün elebaşı Adnan Oktar’ın İsrail ve masonlarla gerçekleştirdiği toplantılar deşifre oldu. Oktar’ın "Mehdi" olduğu iddiasını Hahamlar sayesinde dünyaya yaymaya çalıştığı belirlenirken Siyonizmi ise ‘Mehdiyet’ olarak tanımladığı ortaya çıktı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
Adnan Oktar'ın İsrail bağlantıları ortaya çıktı

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün İsrail, mason locaları ve tapınak şövalyeleri ile olan irtibatı deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede örgütün İsrail imamının 'Sinem Tezyapar' olduğu ifade edilirken örgüt üyelerinden ele geçirilen bir ses kaydında Oktar'ın Siyonizm'i 'Mehdiyet' olarak tanımladığı ortaya çıktı. İsrail'den gelen Hahamların toplu bir şekilde Mesih'i beklediklerine dair dua ederek Oktar'ın etrafında döndükleri de iddianamede yer alan detaylar arasında…

Siyonizm mehdiyettir

Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ebru Umur'a ait el konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucu yaklaşık 1 buçuk saatlik bir ses kaydı bulundu. İşte Adnan Oktar'ın o ses kaydı: "İsrail karşıtlığını bıraksınlar İsrail öfkesini de bırakın. Bu çok yanlış… Demir kubbe sistemini kurduralım İsrail'e. Onlar istiyor, biz kuralım demir kubbe sistemini. Havada roket uçak ne varsa vuruyor giremiyor. Bunu yaptıralım. Yok Siyonizm yok... Ya kardeşim Siyonizm Mehdiyettir. Mehdinin dünya hakimiyetinin adıdır Siyonizm. Siyonizm diye bir şey yok. Bir şeye kafayı taktın mı öyle dümdüz gidiyorlar.

İsrail ile uğraşan her devlet yıkıldı

İsrail'le uğraşan her devlet yıkıldı. Tarihe baksınlar İsrail'le uğraşmak doğru değil. Neymiş Siyonizm dünya hakimi olacakmış. Ya kardeşim 3 Milyon Yahudi var her yere hakim olsa ne olur. Sizde hesap yok mu kafa yok mu nasıl insansınız. Koskoca Roma İmparatorluğu İsrail'le uğraştı yerle bir oldu."

Mossad'la irtibatı Tezyapar kurardı

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek itirafçı olan şüpheli Sıdıka G. ise ifadesinde, "İsrail, Mossad, Tapınak Şovalyeleri, Masonlar, İsrail Basını, siyasetçilere ziyaret ve Türkiye'ye getirilmeleri de dahil olmak üzere tüm yazışma ve görüşmelerin her detayından Sinem Hatice Tezyapar sorumlu. Bu isime Oktar Babuna, Cihat Gündoğdu, Altuğ Revnak Eti yardım ederdi" dedi.

Bağlantıyı bacılar kurdu

İsrail'le görüşmelere aracılık eden isimlerden Altuğ Revnak Eti ifadesinde, İsrail ve dünyadaki en güçlü Haham organizasyonu olan 'Sanhedrin Meclisi' ile bağlantının 'Bacılar' olarak adlandırılan kadın örgüt üyelerinin mail trafiği sayesinde sağlandığını söyledi. İfadeye göre Hahamlar, 'Bacılar' grubuna mensup üyelerin 'Beraber çalışalım' şeklinde attığı mailler sonrası, örgüt tarafından İstanbul'a davet edildi. Bu meclis dünyadaki en tanınmış 250 Haham içerisinde 70 en seçkin olanıydı.

Oktar'ın etrafında mehdi diye döndüler

İddianamede ifade şu şekilde yer aldı: "Davete ilk olarak Abrahamson, Yesheyahu Hollander ve beraberindeki yaklaşık 8 kişi geldi. Masrafları örgüt karşıladı. Oktar ile A9 TV'de yayına çıktılar. Yayın öncesinde toplantılar yapıldı. Yüksek sesle el ele tutuşarak toplu 'Moişah' yani Mesih'i beklediklerine dair dualar edip Oktar'ın etrafında dönüyorlardı. Oktar Hahamlar sayesinde 'Mehdiyet' planını dünyaya yayma planı içerisindeydi.

Esed'in üstadıyla görüşmüş

2014 ya da 2015 yılında İtalyan Locası Üstadı birkaç Mason ile birlikte Türkiye'ye geldi. A9 TV'de programa çıktılar. Bu ekipte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'ın da üyesi olduğu Suriye Mason Locasının Üstadı vardı. Oktar, Esed'e barış yönlü bir mektup yazalım dedi. Oktar bacılara bir mektup yazdırdı ve Suriye Mason Locası Üstadı mektubu Esed'e götürdü. Oktar'ın Masonlar ile yaptığı görüşmelerde Oktar Babuna da olurdu."

Gülen'den tepki var mı?

FETÖ'nün İsrail imamı Harun Tokak, Adnan Oktar ile görüşmek üzere Dragos denen örgüt merkezine geldi. Oktar kendisine tepki olup olmadığını öğrenmek istedi. Tokak da kendilerinin Oktar'ı sevdiğini söyledi. Örgüt yöneticisi İbrahim Tuncer, Adnan Oktar'ın emriyle Bolu'daki İsmail'in yeri mekanının sahibi İsmail aracılığıyla Fetullah Gülen'den ziyaret amaçlı talepte bulundu.

Bakan yardımcısıyla dirsek teması

İtirafçı şüpheli Ceyhun G. de Oktar'ın İsrail Bakan yardımcısı Maksim Babitski ile yaptığı görüşmeye tanıklık ettiğini anlattı. İşte o ifade: "2012 yılında Gayrettepe'de bir otelde İsrail'den gelen üst düzey haham ve İsrail Bakan yardımcısı gibi şahıslar Oktar'ın misafiri olarak geldi ve toplantı yaptılar. Ben de katıldım. Toplantıda İsrail'i koruyan kollayan konuşmalar oldu. Türkiye ile İsrail'in arası o dönem bozuktu. Oktar birden kendini bu ilişkileri düzeltmeye adadı. Benim anlamadığım daha önce İsrail karşıtı kitaplar yazmasına rağmen o dönemde İsrail'i savunmasıydı."

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. Adnan Oktar
  4. İsrail
  5. Siyonizm

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