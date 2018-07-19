Adnan Oktar'ın en ünlü 'kedicik'i tutuklandı!

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, hakim karşısına çıkarıldı.

Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna gibi isimlerin olduğu 116 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Adnan Oktar'ın en gözde kediciklerinden biri olan Damla Pamir de var.

KÜSTAH SÖZLER

Pamir, örgütün yayın organı A9 TV'de küstah açıklamalarda bulunuyordu.

Kedicik Damla Pamir, bir açıklamasında peygamberin de sarışın sevdiğini söyleyerek tepkileri üzerine çekmişti.