THY - İstanbul
0553 313 94 23

Adnan Oktar'ı gözaltına alan polisi tehdit eden şahıs tutuklandı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Oktar'ı araca bindirirken başını eğen polis memurunu sosyal medya üzerinden tehdit eden Bahadır Köseoğlu tutuklandı.

31 Temmuz 2018 Salı 14:29
Adnan Oktar'ı gözaltına alan polisi tehdit eden şahıs tutuklandı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda ilk gün gözaltına alınan Adnan Oktar'ın polis memuru tarafından araca götürülürken başı eğilmişti. Oktar'ın başının polis tarafından eğdirilmesiyle ilgili Bahadır Köseoğlu isimli kişi sosyal medya üzerinden polis memurunu tehdit etti.

Paylaşımında " Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan Mali şubeden bir sivil polis kardeş BEN SIFIR(sıfır en az 5 yıl demek) YIL KİK BOKS EĞİTİMİ GÖRDÜM :)) O hareketi bi de bana serbest döğüş sisteminde yapmanı bekliyorum senden. Bakalım kimin kafasını eğiyorsun sen... Bi görelim... Eğer senin kafanı kırmazsam bana da Bahadır demesinler.. Avşak herif seni"  diye yazdı. Sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı Adnan Oktarı'ın fotoğrafı olan, Oktar grubuna bağlılığını, desteğini belirten paylaşımlarda bulunan Bahadır Köseoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Şube ekipleri Bahadır Köseoğlu'nu Bebek'teki işyerinde gözaltına aldı. “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapmak" suçlamalarıyla tutuklanan Bahadır Köseoğlu Metris Cezaevi'ne gönderildi. 

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:29
  1. adnan oktar
  2. polis
  3. gözaltı
  4. tehdit
  5. tutuklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Makedonya'dan flaş karar! NATO ve AB'ye girmek için isim değiştiriyorlar!
    1. Makedonya'dan flaş karar! NATO ve..
    2. O ülkede basın açık açık yazdı:..
    3. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    4. Konya'da 12 yaşındaki kıza 7 köpek..
    5. Türkiye'yi tehdit eden Amerika'dan bir..
    6. NBA efsanesi açıkladı: Kobe Bryant..
    7. Belçika'da futbol sahasında canlı..
    8. MCBÜ Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji..
    9. SGK'dan kritik uyarı: Tarihi fırsatı..
    10. ABD'den 'Nikaragua yönetimine' sert..
    11. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    12. Bursa Uludağ Üniversitesi taban..
    13. BM'den Suudi Arabistan'a çağrı:..
    14. 300 Hristiyan'ı koruyan imama Devlet..
    15. Mesai arkadaşının bıçakladığı polis..
    16. Yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Serbest..
    17. MEB 5 bin ücretli öğretmen mülakat..
    18. Kütahya'da otomobil devrildi: 5 kişi..
    19. Mersin'de sıcak dakikalar: 7 yaralı
    20. Muş'ta PKK'ya operasyon
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!