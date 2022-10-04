Adnan Oktar'dan akıl dışı savunma! "Çirkin kadınların lobisi bunlar"
Adnan Suç Örgütü'nün elebaşısı Adnan Oktar, mütalaaya karşı savunmasında akıl dışı ifadeler kullandı.
Yeniakit.com.tr
Adnan Oktar Suç Örgütü davası kapsamında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya örgüt elebaşısı Adnan Oktar da katıldı.
Mahkemede savunma yapan Adnan Oktar, akıl dışı ifadeler kullandı.
"Ben alelade bir insan değilim, benimle ilgili iftira atıldığında anında cevap vermem lazım. Kadınların beni sevmesi, benim kadınları sevmem kıskanılıyor." diyen Oktar, "Homoseksüel lobisi ve çirkin kadınların lobisi bunlar" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarına yarın devam edileceğini belirterek duruşmayı erteledi.