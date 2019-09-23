Adnan Oktar'a yönelik operasyonda Yaşar Okuyan detayı!

Adnan Oktar davasının 5. Duruşması tartışmalı başladı. Müşteki avukatının dava dosyasının eklerinde bulunan dijital materyalleri gündeme getirmesiAdnan Oktar örgütü davasına damgasını vurdu.

Yaşar Okuyan detayı

Müşteki avukatı, Örgütün siyasi işler sorumlusu Aylin Atmaca'ya "15 ay önce gerçekleştirilen operasyon öncesinde eski bakan Yaşar Okuyan tarafından size operasyon yapılacak şeklinde bilgi geldi mi?" şeklinde bir soru yöneltti. Yasal dinleme kayıtlarında yer alan bu görüşme örgütün siyasi işler sorumlusu Aylin Atmaca, "Kendisini tanıyorum ama böyle bir görüşmemiz olmadı" şeklinde konuşarak iddiayı reddetti.

226 sanığın yargılandığı 5. duruşma

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmaya, Adnan Oktar ve 161 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

10 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşma, tutuklu sanık Aylin Atmaca'nın savunmasıyla sürüyor.

3 bin 908 sayfalık iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi mağdur, aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, suç örgütünün kurucu ve yöneticisi olan sanık Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.