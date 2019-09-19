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Adnan Oktar yine rahat durmadı, sululuk yaptı! "Çok güzelsiniz"

İki gündür Silivri Cezaevi'nde davası görülen Adnan Oktar örgütünün bugünkü duruşmasına örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın kadın sanıklara yaptığı "Çok güzelsiniz" itirafı damga vurdu.

19 Eylül 2019 Perşembe 18:20
Adnan Oktar yine rahat durmadı, sululuk yaptı! "Çok güzelsiniz"

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, sanıklar savunma yapmaya devam ediyor.

Adnan Oktar'dan kadınlarla şov yaptı

Mahkeme heyetinin duruşmaya 10 dakika ara vermesi üzerine tutuklu sanık Adnan Oktar, salondan çıkarken tutuklu kadın sanıklara "Çok güzelsiniz." diyerek gülümsedi ve el salladı.

Bunun üzerine kadın sanıklar, Oktar'ı kısa bir süre alkışladı. Oktar da sanıklara gülümseyerek, parmağını ağzına götürerek sessiz olmaları için işaret yaptı. Oktar salona geri döndüğünde ise kadın sanıklara gülümsedi ve yerine oturdu.

Oktar Babuna pos bıyık bıraktı

Öte yandan tutuklu sanık Oktar Babuna'nın verilen arada diğer sanıklarla konuştuğu ve pos bıyık bıraktığı görüldü.

Aranın ardından başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk'in "Adnan Bey'in FETÖ'yü öven konuşmaları için neler diyeceksiniz?" sorusuna sanık Bora Yıldız, "Adnan Bey'in FETÖ'yü ağır eleştirilerini ben bizzat duydum. Adnan Bey, FETÖ'yü yerdiği için soruşturma geçirdi, ben de aynı soruşturmadan geçirildim. Ben FETÖ mağduruyum. İddianamede Türkiye'ye dünyayı ele geçireceğimiz söyleniyor. Biz nereyi ele geçireceğiz? İki otobüsle bizi topladılar. FETÖ'yü alıp alıp bitiremiyorlar." dedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 18:20
  1. Adnan Oktar
  2. Oktar Babuna
  3. Adnan Oktar suç örgütü

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