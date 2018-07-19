Adnan Oktar ve kedicikleri cezaevine nakledildi!
Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerden bir kısmı Metris Cezaevine getirildi.19 Temmuz 2018 Perşembe 10:43
Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 143 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan zanlıların bir kısmı sabah saatlerinde polis otobüsüyle Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. Getirilen zanlıların arasında Adnan Oktar’ın bulunup bulunmadığı bilinmiyor.
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