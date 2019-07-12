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Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Hakkında istenen ceza belli oldu

Adnan Oktar Suç Örgütü elebaşı Adnan Oktar hakkında istenen cezanın detayları belli oldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:49
Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Hakkında istenen ceza belli oldu

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgüte yönelik 'çatı iddianamesi' hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede sanıklara, ‘cinsel istismar’, ‘siyasal ve askeri casusluk’, ‘eziyet’ ve ‘şantaj’ gibi 24 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından hazırlanan iddianamenin yaklaşık 4 bin sayfa olduğu öğrenildi. 215 şüpheli, 11 müşteki-şüpheli, 26 mağdur ve 98 müştekinin yer aldığı iddianame ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

İddianame kapsamında 1 numaralı şüpheli ve Suç Örgütü'nün lideri Adnan Oktar hakkında istenen cezanın detayları belirlendi.

870,5 yıl hapis istemi

Adnan Oktar hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Ve Yönetme' suçundan 9 yıla kadar, 'Siyasal Ve Askeri Casusluğa Teşebbüs Etmek' suçundan 20 yıla kadar, 'Cinsel İstismar' suçundan 78 yıla kadar, 'Cinsel Saldırı' suçundan 255 yıla kadar, hapis cezası talep edildi.

Yine Oktar hakkında '6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Etmek' suçundan 8 yıla kadar, 'Eğitim Öğretim Hakkının Engellenmesi' suçundan 80 yıla kadar, 'Eziyet' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilirken 'Şantaj' suçundan 3 yıla kadar, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 168 yıla kadar, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçundan 10,5 yıla kadar hapsi istendi.

Farklı suçlar

İddianamede Oktar hakkında, 'Hakaret' suçundan 2 yıla kadar, 'Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması' suçundan 15 yıla kadar, 'Dolandırıcılık' suçundan 15 yıla kadar, 'Tehdit' suçundan 2 yıla kadar ceza istenirken 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi' suçundan 82,5 yıla kadar, 'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 40, suçun kamu görevlisine işlenmesinden 9 yıl hapis talep edildi. Yine Oktar'ın 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte, Örgüte Yardım Etme' suçundan 31 yıla kadar, '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan 15 yıla kadar, 'Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek Veya Gizlemek' suçundan7,5 yıla kadar, 'Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5 yıla kadar ve 'Suçluyu Kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Oktar'ın bu şekilde toplam 870,5 yıl hapsinin istendiği öğrenildi.

Ayrıca '3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması - Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan ayrıca ceza talep edildi.

Bilindiği gibi iddianamenin 1 numaralı şüphelisi olarak Adnan Oktar yer alırken örgütün yöneticilerinden Ulviye Didem Ürer iki, Tarkan Yavaş ise üç numaralı şüpheli...

Yavaş'ı ise sırasıyla şu isimler şüpheli sıfatıyla takip ediyor: Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer…

İddianamenin, örgütün iskeletini detayları ile anlatan 'çatı' niteliğinde olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:49
  1. Adnan Oktar Suç Örgütü
  2. Adnan Oktar
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. siyasal ve askeri casusluk
  5. cinsel istismar
  6. eziyet
  7. şantaj
  8. Cinsel Saldırı
  9. Tehdit
  10. Rüşvet
  11. yolsuzluk operasyonu

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