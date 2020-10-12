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Aktüel Adnan Oktar organize suç örgütü davası
Aktüel

Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Duruşmaya yarın örgüt elebaşı tutuklu sanık Adnan Oktar'ın savunmasının alınmasıyla devam edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:49:03 -
Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada, örgüt elebaşı Adnan Oktar ek iddianamedeki iddialara karşı savunma yaptı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda örgüt elebaşı Adnan Oktar’a, stüdyoda oturduğu yerin arkasındaki çekmecede silah bulundurduğu iddiaları soruldu.

Oktar, silahı kimin koyduğunu bilmediğini belirterek, "Çok ince çalışmışlar. Çekmeceyle benim ne işim olur? Orada kalemlerim falan vardı. Silahı kimin koyduğunu bilmiyorum. Silah olduğundan haberim dahi yok. Eşya koymak için neden orayı seçeyim? Silahtan da hiç hoşlanmam." yanıtını verdi.

Kandilli'de kaldığı villada nöbet sistemi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Oktar, kapalı devre kamera sisteminin ise hırsızlığa karşı kurulduğunu söyledi.

Oktar, sanatçıların davet edildiği iftar programlarına ilişkin maliyetleri kendisinin ödemediğini, bu programlara davetli olarak katıldığını, ödemeleri arkadaşlarının hayır amaçlı bağış yaptığını kaydetti.

Duruşmaya, Adnan Oktar'ın savunmasıyla devam edilmek üzere yarına kadar ara verildi.



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