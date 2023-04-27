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Gündem Adnan Oktar operasyonunda sıcak gelişme!
Gündem

Adnan Oktar operasyonunda sıcak gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 11:44:00 -
Adnan Oktar operasyonunda sıcak gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, örgütün kontrolündeki sahte hesaplar üzerinden sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımlarda sıklıkla dosyanın müştekileri ile örgütle mücadele noktasında görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu tespit edildi.

Depremin sebebini Oktar'a bağladılar

Ayrıca, yaşanan deprem felaketinin sözde mehdi örgüt lideri Adnan Oktar’a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu ve tutuklu olmayan örgüt üyelerinin örgüte lojistik destek sağlayıp siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları da belirlendi.

8 şüpheli yakalandı

Konuya ilişkin güncel yapılanmada yer aldığı tespit edilen 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere İzmir ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

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Yorumlar

Mehmet AK

pavyoncu adnan ve çekirgeleri ... o slikonlar ile ...lerini başlarını açtıkları için deprem olmuştur. instagramda slikonlu... göstere göstere başımıza felaketler yağmaya başladı.

Gültekin

Bu Adnan Oktar denilen adam, Kuran ayetleriyle, Peygamberimizin sünnetleriyle, İslam alimlerin sözleriyle, devletin, din adamların, milletin gözünün içine baka baka yıllarca alay etti, dalga geçti, bunu yasalarımız bağışlasa bile Allah asla bağışlamaz, tam bir munafık adamdır, Allah böylesi şeytanların şerrinden dünyayı korusun.
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