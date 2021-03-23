  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adnan Oktar karantinaya alındı
Gündem

Adnan Oktar karantinaya alındı

Yeni tip koronavirüsü atlatan Adnan Oktar'ın cezaevinde karantinaya alındığı öğrenildi. Oktar ile ilgili son gelişmeleri avukatı bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:32:00 -
Adnan Oktar karantinaya alındı

Avukat Sinem Mollahasanoğlu’nun 21 Ocak'ta müvekkili Adnan Oktar’ın sağlık durumuyla ilgili cezaevi savcısına dilekçe sunduğu ortaya çıktı.

Dilekçede Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın 14 Ocak 2021’de yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı, ardından da izole şekilde koğuşa kaldırıldığı belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre dilekçede, "Müvekkil ve arkadaşlarının farklı cezaevlerine dağıtılıp özellikle müvekkile yönelik bir suikast düzenleneceği yönünde tehditler alması nedeniyle müvekkilimin can güvenliğinden endişe duymaktayız. Bu sebeple müvekkilin sağlığı ve can güvenliği hakkında hem ailesinin hem de avukatlarının bilgi alabilmesinin önüne şüpheli test sonucu ile adeta bir engel konulmaktadır. Hiç kimseyle teması olmayan ve izole durumda tutulan bir kişinin test sonucunun pozitif çıkma ihtimali bulunmamaktadır" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Oktar'ın ailesiyle görüşmesi talep edildi

Dilekçede Adnan Oktar’ın koronavirüs testinin tekrarlanması, karantina uygulamasının kaldırılması ve karantinanın kaldırılmaması ihtimalinde ailesi ve avukatları ile telefonla da olsa görüşme hakkının kullanılması talep edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Adnan Oktar’ın koronavirüs testinin negatife döndüğü, sağlık durumunun iyi olduğu fakat kontrol amaçlı karantinada bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü vatan haini ar damarı çatlamış Şükür: Ayet-i Kerime paylaşarak AK Parti iktidarını hedef aldı
Gündem

FETÖ'cü vatan haini ar damarı çatlamış Şükür: Ayet-i Kerime paylaşarak AK Parti iktidarını hedef aldı

FETÖ firarisi futbolcu görünümlü terörist Hakan Şükür, twitter hesabından Ayet-i Kerime paylaşarak hükümeti hedef aldı.
Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu hayatı
Gündem

Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu hayatı

Hulki Cevizoğlu katıldığı bir canlı yayın programında eski HDP milletvekili Altan Tan ile birlikte gündemi yorumladı. Yayın esnasında Hulki ..
FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri
Siyaset

FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri

Türkiye üzerindeki oyunlarından vazgeçmeyen FETÖ’den kripto üyelere yeniden örgütlenme ve devlet kurumları, siyasi partiler ile sivil toplum..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay