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Adnan Oktar güldürdü: Aylık gelirim...

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın, ilk ifadesinde aylık gelirinin 3,500 TL olduğunu söylediği ortaya çıktı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:03
Adnan Oktar güldürdü: Aylık gelirim...

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın verdiği ifade ortaya çıktı.

Yıllarca dini istirsmar ederek insanların hakkına giren Oktar'ın tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusunda, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

"LAKAP KULLANIRIM ANCAK..."

Sorgusunda geniş bir arkadaş grubunun bulunduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın, "Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim" dediği öğrenildi.

"AYLIK GELİRİM 3 BİN 500 LİRA"

Sorgusunda aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu beyan ettiği öğrenilen Oktar'ın, "Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurt dışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir.

KÜÇÜK KIZLARA TACİZ İDDİALARI

Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum, kabul etmiyorum. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim" dediği kaydedildi.

KEDİCİKLERLE ŞATAFATLI HAYAT

Aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu söyleyen Adnan Oktar, "kedicik" ve "aslan"larıyla birlikte ultra lüks bir hayat yaşıyordu.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:03
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