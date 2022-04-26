Adnan Oktar Edirne'den o kente nakledildi!
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, güvenlik gerekçesiyle Erzurum'a nakledildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan yargılanan Adnan Oktar, 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.
Temmuz 2018'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevine nakledilmişti.
Erkek müritleriyle toplantı yapıyordu
2021 yılının Mayıs ayında Edirne Cezaevi'nde beraber kaldığı 'Aslanlar' diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yaptığı söylenen Adnan Oktar'ın, Batman'a nakledildiği iddiaları medyada yer almıştı. Adalet Bakanlığı'nın, Adnan Oktar'ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmiş ancak Bakanlık, haberi yalanlamıştı.
Kedicikleri yönetmeye devam etti
Adnan Oktar'ın "Kediciklerim" dediği kadınları cezaevinden yönetmeye devam ettiği, görüş günlerinde ziyaretine gelen elemanlarına verdiği talimatlarla da örgütünü ayakta tutmaya çalıştığı öne sürüldü.