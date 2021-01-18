Adnan Oktar dosyasından Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çıktı!

Adnan Oktar'ın yakalandığı örgütün karargahı Çengelköy'deki villasında yapılan aramada ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li isimlerin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle görüşmesinden bir kare fotoğraf ortaya çıktı.

Son dakikada ortaya çıkan ve Aynı dava dosyasına konan sürpriz fotoğraf sosyal medyayı salladı.

Fotoğrafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu CHP heyeti, Oktar'ın kedicikleri Aylin Atmaca,

Tuna Babuna gibi isimlerle yan yana görülüyor. Görüşmenin ayrıntılarını da Aylin Atmaca ve Tuna Babuna kaleme alarak Adnan Oktar'a bildirdi, bu ayrıntılar da aynı dasyada yer aldı.

Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığın toplam ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6’şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.