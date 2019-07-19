Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianame kabul edildi.
19 Temmuz 2019 Cuma 17:53
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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