Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Kabul edildi Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianame kabul edildi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayrıntılar geliyor...

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