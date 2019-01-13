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Adnan Oktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi

Yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu bulunan suç ve şantaj örgütü lideri Adnan Oktar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdiği iddia edildi.

13 Ocak 2019 Pazar 11:35
Adnan Oktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın avukatları aracılığıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, neredeyse tüm devlet kurumlarına cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi için bir mektup gönderdiği öne sürüldü.

İddialara göre mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 ay kaldığı Pınarhisar Cezaevi’nin koşulları ile bugünkü cezaevlerinin koşulları arasında ‘uçurum’ olduğunu anlatan Oktar, kapasite fazlalığı nedeniyle 40 bin kişinin yatağının olmadığını, 80 bin kişinin aynı yatağı kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

"Oyunu durdurmak sayın Cumhurbaşkanımızın elindedir"

Hijyen, sıcak su yetersizliği, ısınma sorunu, yiyeceklerin besin değerinin düşüklüğü gibi çok sayıda sorunu sıralayan Oktar, “Şu anki cezaevi şartları, o tarihlerde Pınarhisar’daki mevcut şartların yüzde 10’u düzeyinde bile değildir” dedi.

Cumhurbaşkanını ‘acil müdahale etmeye’ çağıran Oktar, “Her şey Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelecek tek bir talimata bakmaktadır. Dünyaya örnek olma ve lider olma ülküsüyle yola çıkan Türkiye’mizin adalet sistemini küçük düşürmeyi amaçlayan bu tuzağı bozmak ve vatandaşını devletine küstürme oyununu durdurmak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı’nın elindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan şefkatli ilgisini cezaevlerindeki mazlum ve cezaevlerindeki eksikler nedeniyle mağdur vatandaşlarımızdan esirgememesini ve bu soruna ivedi olarak müdahale etmesini istirham ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:35
  1. Edirne
  2. Son dakika
  3. Adnan Oktar
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Adnan Oktar Erdoğan'a mektup gönderdi
  6. flaş iddia
  7. Şarlatan Adnan Oktar

YORUM YAZ

  • Remzi-1461Remzi-146120 dk önce
    Bir tarafta Allah'ın Ayet'lerini okurken,hemen ardından çıplak kadınları oynatıp,bir gün Yüce Allah'ın seni cezalandıracağını hiç hesap edebildin mi???Yüce Allah'ın adaleti böyle tecelli eder.Münafik olmak,siyonizmin elçiliğini yapmak,yetmedi mason olduğunu söylemek!Allah seni zindanlarda cürütür inşaallah.
  • hakanhakan36 dk önce
    Hiç mahkemeye çıkmamış adam nasılsuç ve şantaj örgütü lideri oluyor.
  • ekremekrem37 dk önce
    Adamın kralı
  • Abdullah Abdullah 44 dk önce
    Senin gibilere çok bile.
  • İbrahimİbrahim45 dk önce
    Ne oldu ,ALLAH(C.C.)'IN DİNİNE ZARAR VERİRKEN AKLIN NERDEYDİ...MİLLETİN GENÇLERİNİ ZEHİRLERKEN NAMUSUNU ÇALARKEN AKLIN NERDEYDİ...BETER OLASIN İNŞÂALLAH
  • MehmetMehmet56 dk önce
    Adam papazı bıraktın benim gibi masonu da bırakırsın diyor.Adalet sifirlamis

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