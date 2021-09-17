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Gündem Adnan Menderes’i rahmetle anıyoruz
Gündem

Adnan Menderes’i rahmetle anıyoruz

CHP destekli 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada’daki hukuksuz yargılamalar sonucu idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, Hakk’a irtihalinin 60. yıl dönümünde rahmetle anılıyor. Cuntacılar tarafından iktidardan indirilen Menderes’in, 17 Eylül 1961’de İmralı Adası’nda idam edilmesi Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmişti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 09:27:00 -
Adnan Menderes’i rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes, Hakk’a irtihalinin 60. yıl dönümünde rahmetle anılıyor. CHP destekli 27 Mayıs cuntacıları tarafından iktidardan indirilen Adnan Menderes, 17 Eylül 1961’de İmralı Adası’nda idam edilerek milletin kalbine gömüldü.

Kalplerde yaşıyor

Tek parti diktasının sona erdiği 1950 yılındaki ilk serbest seçimde yüzde 55’lik oranla iktidara gelen Demokrat Parti ile Türkiye’ye Adnan Menderes güneşi doğdu. “Yeter Söz Milletindir” sloganıyla iktidara gelen Menderes, ilk icraat olarak 1932’de uygulamaya konulan Arapça ezan yasağını kaldırdı. Minarelerden yeniden ‘Allahuekber’ sadasının semaya yükselmesini sağlayan bu karar ve devamındaki vetirede dindarlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş kaldırıldı. Müslümanların  yeniden ‘insan’ muamelesi gördüğü dönem, sadece 10 yıl sürdü. Takvim yapraklarının 17 Eylül 1961’i gösterdiği o meşum gün ise hasta yatağından kaldırılan Adnan Menderes, İmralı Adası’nda kurulan idam sehpasına çıkarıldı. Milletin Türkiye’yi yönetmesi için başbakan yaptığı Menderes asılarak idam edildi. Darbeciler, Menderes’in idam ipinin masrafını dahi ailesinden tahsil ederek zulmü hangi boyutta uyguladıklarını gösterdi.

Erdoğan’dan mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, yayımladığı mesajda şunları kaydetti: “Sözde yargılamalarla bir hukuk cinayetinin de yaşandığı 27 Mayıs darbe dönemi Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yer almıştır. Nezaketleri, kibarlıkları, insani hasletleriyle gönüllerde yer etmiş, büyük devlet adamlıkları ve vakarlarıyla da tarihe geçmiş şahsiyetler olan Menderes, Zorlu ve Polatkan, vefatlarının üzerinden 60 yıl geçse de milletimizin gönüllerindeki mümtaz yerlerini korumuşlardır. Millet nezdinde şehit olarak anılan kendilerine bir kez daha Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.”
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

volkan

Allah Rahmet eylesin Mekanları Cennet olsun inşallah... Kaldı sadece ce sadece Türkçe Okunan Ezanı Tekrar Arapça okunmasına vesile olması bile başlı başına Büyük bir sevap olarak kendisine yeterde artar evelallah!!! şerefsiz vatan hainleri içinse YAŞASIN CEHENNEM!!!
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