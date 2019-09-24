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Adnan Menderes, şehadetinin 58. yılında anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, şehadetinin 58. yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği programda anıldı.

24 Eylül 2019 Salı 13:10
Adnan Menderes, şehadetinin 58. yılında anıldı

Demokrasi mücadelesiyle Türk milletinin hafızasında unutulmaz bir yer edinen merhum Başbakan Adnan Menderes, şehadetinin 58. yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği programda anıldı.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Adnan Menderes’i idama götüren ve demokrasi tarihimize kara leke olarak geçen 1960 darbesini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Programda konuşan Tarihçi-Yazar Yavuz Bülent Bakiler, Menderes’in verdiği demokrasi mücadelesinden ve zorlu siyasi yaşantısından kesitler sundu. Bakiler, “Bu idam sahnesini hazırlayanlar, O’nu asmakla bir meseleyi halledeceklerini sandılar. 1950-1960 yılları arasında Türkiye, iddia edildiği gibi geriye gitmemiş aksine büyük hamleler içerisinde olmuştur. İktidara bu iddialarla el koyan kimseler, iktidarın önemli isimlerini mahkum etme yoluna gittiler. Gazeteler manşetlerle iftiralar atmaya başladılar. Bu kadar yalandan sonra Adnan Menderes’i ve iktidarın önemli isimlerini darağacına götürdüler. Menderes’ten endişe eden, vatan haini olduğunu söyleyen kişiler, bütün bu yalanların ortaya çıktığını görseler de kararından vazgeçmediler” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 13:10
  1. Demokrasi mücadelesi
  2. Türk milleti
  3. Başbakan Adnan Menderes
  4. Gaziosmanpaşa Belediyesi
  5. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi
  6. İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı
  7. Kur’an-ı Kerim tilaveti
  8. Kur’an-ı Kerim
  9. Adnan Menderes
  10. Tarihçi-Yazar Yavuz Bülent Bakiler

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