Adnan Bali İş Bankası genel müdürlüğünden neden istifa etti?

Adnan Bali İş Bankası genel müdürlüğü görevini bırakacağını söyledi. Adnan Bali’nin görevi bırakacağını açıklamasından sonra Adnan Bali neden görevi bırakıyor? Adnan Bali neden İş Bankası Genel Müdürlüğünden istifa ediyor? sorularını da beraberinde getirdi. Adnan Bali görevi neden bırakacağını da açıkladı. Mart ayına kadar İş Bankası Genel Müdürü olarak görevine devam edeceğini açıklayan Adnan Bali, "Uygun görülürse yönetim kurulunda göreve devam edeceğim. Bu toplantıyı dünkü haberler nedeniyle yapmış değiliz, önceden planladık" dedi. Adnan Bali, Aralık 1986'da bankaya girdim, 34 yılı geçtim, dolayısıyla 35 yıl kuralı işliyor, sürpriz bir konu değil.” ifadesini kullandı.

Adnan Bali kimdir?

1962 Gaziantep İslahiye doğumlu 58 yaşındaki Adnan Bali, İş Bankası A.Ş’nin 16. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Türk bankacıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu Bali, bankacılık sektöründe çeşitli kademelerde görev aldı.

1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı.

2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Adnan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseldi.

5 yıl devam eden Genel Müdür Yardımcılığı görevinden sonra 2011 tarihinde Ersin Özince'nin yerine, Genel Müdür olarak atandı.

İş Bankası'nda 35. yılını tamamlayan Adnan Bali, göreve geldiğinde 138.4 milyar lira olan aktif büyüklüğü, 2020'nin eylül sonunda 364.3 milyar liraya ulaştırdı.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Adnan Bali aynı zamanda;

-Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,

-Institute of International Finance (IIF), Institut International D’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi,

-Darüşşafaka Cemiyeti’nin ise Yüksek Danışma Kurulu Üyesi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Adnan Bali, İngilizce biliyor.