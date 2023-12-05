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Yerel Adliyede tuhaf olay: Polis polise kafa attı!
Yerel

Adliyede tuhaf olay: Polis polise kafa attı!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 14:57:00 -
Adliyede tuhaf olay: Polis polise kafa attı!

Kayseri Adliyesi’ne baro kapısından avukat olmayan biriyle girmek isteyen avukat krize neden oldu. Avukatın yanında bulunan kişi, kendisinin geçemeyeceğini söyleyen polis memuruna tepki gösterdi. Bunun üzerine polis memuru olayı tutanak altına aldı. Tuttuğu tutanak işleme alınmayan polis memuru nedenini sorunca bir başka polisin kafa atması sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Sabah'ın haberine göre, Kayseri Adliyesi’ne baro kapısından avukat olmayan biriyle girmek isteyen avukat krize neden oldu. Avukatın yanında bulunan kişi, kendisinin geçemeyeceğini söyleyen polis memuruna tepki gösterdi. Bunun üzerine polis memuru olayı tutanak altına aldı. Tuttuğu tutanak işleme alınmayan polis memuru nedenini sorunca bir başka polisin kafa atması sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Kayseri Adliyesi baro girişinde görev yapan polis memuru N.D, yanında avukat olmayan bir kişiyle baro girişinden adliyeye girmek isteyen avukat E.K'yı uyardı. Avukatın yanında adliyeye girmek isteyen kişi ise duruma tepki göstererek polis memurunun üzerine yürüdü. Buna rağmen avukat yanında bulunan kişi adliyeye girdi. Polis memuru N.D ise olayı tutanak altına alarak Adliye polis noktası amirliğine teslim etti. Aradan 3 gün geçmesine rağmen tutanak işleme konulmadı. Bunun üzerine N.D polis noktasındakilere tutanağın neden işleme konulmadığını sordu. Bir başka polis memuru O.G ise N.D'ye tepki göstererek kafa attı. Yaralan N.D ambulansla kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. N.D, kendisine kafa atan meslektaşı hakkında şikâyetçi oldu.

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Yorumlar

Murat gözükara

Adalet bakanlığı bu kafa atan yalakalık yapan polisi meslekten atmalı.... Kamera kayıtı var... Bomba patlarsa kim sorumlu avkat mı yanındaki mi... POLİS mi... Acil önlem almalı.. Avkatın diplomasını da el konmalı....
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