  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adliyede tavan çöktü! Facianın eşiğinden dönüldü
Yerel

Adliyede tavan çöktü! Facianın eşiğinden dönüldü

Ankara'da yaşanan fırtınanın etkisiyle Adalet Sarayındaki Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun tavanı çöktü.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 17:07:00 - 2022-08-15 17:20:52
Adliyede tavan çöktü! Facianın eşiğinden dönüldü

Ankara Adalet Sarayında C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun tavanı çöktü.

Ankara Adalet Sarayında C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun yaşanan yoğun fırtınanın etkisiyle tavanı çöktü.

Geçici süreliğine kapatıldı

Yaşanan kazadan sonra adliye personelleri güvenlik önlemleri nedeniyle odaya giriş ve çıkışları geçici süreliğine kapattı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasan

İmamoğlu bitirdin memleketi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23