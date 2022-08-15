Adliyede tavan çöktü! Facianın eşiğinden dönüldü
Ankara'da yaşanan fırtınanın etkisiyle Adalet Sarayındaki Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun tavanı çöktü.
Ankara Adalet Sarayında C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun tavanı çöktü.
Ankara Adalet Sarayında C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nun yaşanan yoğun fırtınanın etkisiyle tavanı çöktü.
Geçici süreliğine kapatıldı
Yaşanan kazadan sonra adliye personelleri güvenlik önlemleri nedeniyle odaya giriş ve çıkışları geçici süreliğine kapattı.