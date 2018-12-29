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Adliyede sahte polis yakalandı! Üzerinden neler çıktı neler

İstanbul'da 3 aydır polis üniformasıyla gezen E.Ş. Bakırköy Adalet Sarayı'nda gözaltına alındı. E.Ş.'nin aracında çakar ve siren olduğu tespit edildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:20
Adliyede sahte polis yakalandı! Üzerinden neler çıktı neler

Dün öğle saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'nda resmi emniyet amiri rütbeli polis üniforması olan 37 yaşındaki E.Ş.'den polis memurları şüphelendi. Polis ekipleri, üzerinden kendi adına düzenlenmiş sahte polis kimliği çıkan E.Ş. ile yanında bulunan S.T.'yi (45) gözaltına aldı.

Üzerinden çıkanlar

Şüpheli E.Ş.'nin üzerinden Başkomiser E.Ş. yazılı 2 adet kartvizit, Polis Emeklileri Yardımlaşma Derneği üye kimlik kartı, Emniyet ve Huzur Polis Haber Gazetesi tanıtım kartı, emniyet amiri apoletli vesikalık resim, 2 adet polis memuru rütbeli vesikalık resim, kuru sıkı tabanca, 6 adet kuru sıkı fişeği, polis rozeti bulunan deri siyah renkli cüzdan, 1 adet balistik yelek, İ. Y. E. adına yazılı 110 bin liralık 2 ayrı senet ve 12 bin liralık 2 ayrı çek ele geçirildi.

Şüpheli E.Ş.'nin 3 aydır resmi polis üniformasıyla İstanbul'da gezdiği, aracında çakar siren olduğu ve kafe, kahvehane gibi yerlere üniforma ile gittiği tespit edildi. Şüpheli E.Ş.'nin ifadesinde adliyede iş takipçiliği yaptığını, üniformayı Şirinevler meydanda bulunan polis malzemeleri satan yerden aldığını, eskiden Bayrampaşa'da manavlık yaptığını söylediği öğrenildi. Şüpheli E.Ş. Osmaniye Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:20
  1. Osmaniye
  2. İstanbul
  3. adliye
  4. sahte polis

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