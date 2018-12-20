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Adliyede ortalık karıştı! İstismar sanığı cezayı duyunca polisin silahını alıp...

Artvin'de hakkında 'cinsel istismar' iddiasıyla açılan davada tutuksuz yargılanan şahıs, mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldığını öğrenince ortalığı karıştırdı.

20 Aralık 2018 Perşembe 13:05
Adliyede ortalık karıştı! İstismar sanığı cezayı duyunca polisin silahını alıp...

Artvin'in Hopa ilçesinde, 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ö.E., adliye görevlisinden mahkemece para cezasına çarptırılacağını ve ödememesi halinde hapse mahkum edileceğini öğrenince öfkelendi. Ö.E., kendisini sakinleştirmek isteyen polisin belinden aldığı tabancayla rastgele ateş etti. Silahtan çıkan 2 kurşun, adliye binasının camına isabet ederken, Ö.E. gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Ortahopa Mahallesi Sarp Yolu'ndaki Hopa Adliyesi'nde meydana geldi. Hakkında 'cinsel istismar' iddiasıyla açılan davada tutuksuz yargılanan Ö.E., davasına ilişkin gelişmeleri öğrenmek için adliyeye geldi.

Hopa Adliyesi görevlilerinden biri, iddiaya göre, Ö.E.'ye, mahkemece hakkında 3 bin 500 TL'lik para cezası verileceğini, ödememesi halinde ise 150 gün hapse mahkum edileceğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen ve sinir krizi geçiren Ö.E.'yi çevredekiler ve adliyede görevli polis memuru sakinleştirmek istedi. Bina içinde, hakkında verileceği öne sürülen cezaya tepki gösteren Ö.E., kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun belinden tabancayı alıp, rastgele ateş etti.

Silahtan çıkan 2 kurşun, adliye binasının camına isabet etti. Bu sırada adliyedekiler de panik yaşadı. Ö.E., elindeki silah alınarak, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Ö.E., polis aracına bindirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:05
  1. Artvin
  2. Hopa
  3. cinsel istismar
  4. istismar sanığı adliyeyi karıştırdı

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