Adliyede büyük tezgah: CHP'li belediyede skandal!

İstanbul Adliyesi'nde görevli bazı savcı ve hakimlerin taşınması için tahsis edilen araca, Şişli Belediyesi'nde çalışan bir personelin sahte imza, kaşe ve mühür kullanarak yetki belgesi düzenlediği iddiaları üzerine çifte bir soruşturma başlatıldı.

Şişli Belediyesi, yapılan inceleme sonucunda ilgili personelin iş akdini feshettiğini duyurdu. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da söz konusu kişi hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurumlarına zarar verme” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bazı basın ve dijital medya kanallarında, Şişli Belediyesi'nde görevli iki ulaştırma personelinin, adliyede görevli bazı savcı ve hakimlerin taşınması için ayrılan araca, sahte belgeler düzenlediği iddia edildi. Bu iddialar üzerine hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Şişli Belediyesi açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız görevlendirme kayıtlarında yapılan ilgili evrakların kontrolünde şahısların düzenledikleri görev belgeleri, içerikleri, yetkili imza, kaşe ve mühürlerin sahte olduğu anlaşılmakla, şüpheliler hakkında "Resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık" suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır."

"İDARİ TAHKİKAT İVEDİLİKLE BAŞLATILMIŞTIR"

Konuya ilişkin Şişli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında ve dijital mecralarda yer alan "Şişli Belediyesi’nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Skandalı" başlıklı paylaşım ve haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan personeller ile ilgili söz konusu olay, 29 Ağustos 2024 tarihinde belediyemizce tespit edilmiş olup; idari tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Belediyemizce iş kanununa göre titizlikle ve hassasiyetle yürütülen tahkikatın ardından bahse konu olayda sorumluluğu bulunan personelin iş akdi feshedilmiştir. Ayrıca şahıs hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur."