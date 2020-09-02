Adliye önünde silahlar konuştu! 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da, Fatih Caddesi üzerindeki Adliye Sarayı önünde dün akşam silahlı saldırı yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle adliyeye sevk edilen yakınlarını bekleyen Adem Karabacak ve İsmail K. kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Kahvehane önünde beklerken vurulan şahıslar, kanlar içinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. İki yaralı da tedavi altına alınırken, Adem Karabacak doktorları tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Bacağından yaralanan İsmail K.’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerden 1 tanesi yakalanırken, diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.