Adli tatil bitiyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

20 Temmuz’da başlayan adli tatil bugün sona ererken, 2022-2023 adli yıl açılışı yarın Yargıtay’da düzenlenecek törenin ardından başlamış olacak.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtildiği üzere adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos günü sona eriyor. Birçok mahkemenin tatile girdiği bu süreçte nöbetçi mahkemeler görev yaparken 2022-2023 yeni adli yılı 1 Eylül Perşembe günü başlayacak. 2022-2023 yeni adli yıl açılışı münasebetiyle 1 Eylül günü saat 10:00’da Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin başkanlığındaki heyet önce Anıtkabir’i ziyaret edecekler. Ardından Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu’nda 14.00’de düzenlenecek olan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, Devlet Çoksesli Korusu Konseri ve Yargıtay kurumsal tanıtım filmi gösterimi ile devam edecek. Törende Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve tensipleri halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma yapacak. Törene, Yargıtay mensupları ve yargı kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

458 bin 888 dosya 2022-2023 adli yılına devredildi

Nöbetçi mahkemelerin görev aldığı adli tatilde, tutuklusu bulunan veya acil nitelikteki davaların görülmesine devam edilirken, terör ve organize suçlara ilişkin davalara bakmakla görevli mahkemeler de mesailerine devam etti.

Adli tatil sırasında, savcılık bürolarında görevli nöbetçi savcılar, çalışmalarını sürdürürken adli personel de yıllık senelik izinlerini dönüşümlü olarak kullandı. Yargıtay’da 20 Temmuz 2022 itibarıyla hukuk daireleri ve hukuk genel kurulunda toplam 70 bin 200, ceza daireleri ile ceza genel kurulunda toplam 287 bin 464, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ise 101 bin 224 derdest dosya bulunuyor. Yargıtay genelindeki toplam 458 bin 888 dosya 2022-2023 yeni adli yılda görülmeye devam edecek.