Adli görüşme odaları nedir? Adli görüşme odalarında görüşmeler nasıl yapılacak?

Adli görüşme odaları yönetmeliğine son dakika değişikliği gidildi. Adalet Bakanı Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi. Genelgeye göre şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelinmemesi için çocukların yanı sıra şiddet mağdurlarının ifadeleri Adli Görüşme Odalarında alınabilecek.

Adli görüşe odaları nedir?

Adli Görüşme Odaları, 2012-2014 yılları arasında Bakanlığımız ve UNICEF işbirliğiyle yürütülen “Çocuklar İçin Adalet Projesi” nin çıktısı olarak kurulmuş olan ve görüşme yapılacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere “Bekleme Odası”, “Görüşme Odası” ve “Gözlem Odası” şeklinde üç odadan oluşan özel alanlardır.

05/01/2017 tarihli BAKAN OLUR’u ile bu odaların, özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen, öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılmasına karar verilmiştir.

Adli Görüşme Odalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24/02/2017 tarihinde adli görüşme odaları yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve ilk adli görüşme odası 03/04/2017 tarihinde faaliyete başlamıştır. Hali hazırda 70 ilde, 87 adliyede 90 adli görüşme odası faaliyette bulunmaktadır.