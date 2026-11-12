Adıyaman'ın sınır ötesi yükselişi: E-ihracat siparişlerinde rekor kırıldı

Türkiye'nin tarım, tekstil ve turizm merkezlerinden Adıyaman, yurt içindeki e-ticaret başarısını son yıllarda sınır ötesine taşıdı. Tekstil ve örme giyim tedarik üslerinden birine dönüşen şehirdeki satıcılara son bir yılda yurt dışından ulaşan siparişler rekor seviyede artarken, 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen programlar Adıyamanlı üreticilerin ayağa kalkmasına yardım etti.

“Yanınızdayız” ile üretici ve esnafa e-ticaret desteği

Trendyol'un Adıyamanlı KOBİ, üretici ve esnafa sağladığı destekler, şehrin kısa sürede eski seviyesine ulaşmasına katkı sağladı. Ticaret Bakanlığı himayesinde; TOBB, MÜSİAD ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Trendyol tarafından başlatılan "Yanınızdayız" projesi ise, deprem bölgesindeki üreticiler ve esnafı e-ticaretle buluşturmak üzere uygulamaya konuldu. "Yanınızdayız" projesi, KOBİ ve üreticilerin dijital ticaret ekosistemine katılmasını, ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlara ulaştırmasını ve yeni müşterilere erişmesini destekledi. Proje, deprem sonrası bölgesel kalkınmayı kısa sürede sürdürülebilir bir büyüme modeline dönüştürdü. Atılan adımlarla birlikte, Adıyamanlı üreticilerin e-ihracat sipariş hacmi önemli bir tırmanış gösterip deprem öncesi seviyeleri aştı.

Trendyol verileri, Adıyaman'ın son bir senede yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2,9 milyon sipariş aldığını ortaya koydu. Bir önceki yıla göre toplam sipariş artış oranı yüzde 173'ü bulurken, Adıyaman'ın moda ve tekstil, ev elektroniği ve ev tekstili gibi kategorilerde Türkiye ortalamasından belirgin bir şekilde daha hızlı büyüdüğü görüldü.

Her 10 üreticiden altısı e-ihracat yapıyor

Trendyol verilerine göre, Adıyaman'daki üreticilerin yüzde 57'si yurt dışına e-ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye ortalamasının hayli üzerindeki bu rakam, satıcıların e-ihracata katılım oranı açısından Adıyaman'ı Türkiye'nin sekizinci şehri yaparak ilk 10 arasına taşıdı.

Son bir yılda e-ihracata başlayan üreticilerin oranı ise yüzde 65 artarak rekor bir orana ulaştı. Adıyaman'a yurt dışından gelen net sipariş sayısındaki artış ise yüzde 170'i aştı.



ATSO Başkanı Torunoğlu: E-ihracat performansı şehir için gurur vesilesi



Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, depremlerin etkilediği şehrin kısa sürede gösterdiği e-ihracat performansına vurgu yaptı:

"6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizin ekonomisini ve üretim potansiyelini yeniden ayağa kaldırmak, bizim için her zaman en öncelikli hedef oldu. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığı’mızın ‘Yanınızdayız’ projesi ve Trendyol gibi değerli iş ortaklarımızın sağladığı katkılar, sanayici ve esnafımızın toparlanarak sınırlarımızı aşmasına önemli bir destek sundu. Bugün kentimizdeki üreticilerin yüzde 57’sinin e-ihracat yapar hale gelmesi ve Adıyaman’ımızın e-ihracata katılım oranında Türkiye genelinde sekizinci sıraya yükselerek ilk 10 şehir arasında yer alması, bizler için kıymetli bir gurur vesilesi. Yurt dışı siparişlerimizde elde edilen yüzde 170’i aşkın artış; özellikle tekstil ve örme giyim alanındaki üretim kalitemizin Azerbaycan’dan Körfez ülkelerine ve Avrupa’ya kadar karşılık bulduğunu gösteriyor. Şehrimizin üretim potansiyelini dijitalleşmeyle büyüterek KOBİ’lerimizi uluslararası pazarlarda desteklemeye ve bölgemizin kalkınmasına katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz."

Adıyaman, Azerbaycanlı müşterilerin favorisi

Adıyaman'ın e-ihracat rotaları, Azerbaycan, Körfez bölgesi ile Orta ve Doğu Avrupa'yı kapsayan geniş bir coğrafyaya uzanıyor. Trendyol verilerine göre, Adıyamanlı üreticilerin yurt dışına en fazla satış gerçekleştirdiği ilk beş ülke Azerbaycan, Suudi Arabistan, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan oldu.

Adıyaman ürünlerine yoğun ilgi gösteren Azerbaycanlı müşterilerin verdiği siparişler, şehrin toplam e-ihracat hacminde beşte birden fazla bir orana ulaştı.

Adıyamanlı üreticilere sınır ötesinden gelen siparişlerde ise, tekstil ürünlerinin ağırlığı göze çarpıyor. Adıyaman'dan yurt dışına gönderilen ilk 10 ürün listesinde, ilk altı sıra tekstile ait: T-shirt, atlet, bluz, sweatshirt, elbise, eşofman takımları, pijama, ev giyim ve tayt gibi ürünler öne çıkarken; çatal-bıçak-kaşık takımları, mutfak gereçleri ve saatler de listeye girdi.

Yurt içi siparişlerde de tekstil açık ara önde

Adıyamanlı üreticilere yurt içinden gelen siparişlerde de ilk sekiz sırayı tekstil ve giyim ürünleri alıyor. T-shirt, atlet, bluz, sweatshirt, elbise, eşofman takımı ve eşofman altı gibi ürünler sıralamayı belirlerken, çatal-bıçak-kaşık takımları ve saatler ilk 10'a giren diğer kategoriler oldu.

Adıyamanlı satıcıların en çok ürün gönderdiği şehirler listesinde İstanbul açık ara farkla ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip ediyor.