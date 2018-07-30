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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Gerger ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Turgut hayatını kaybetti, yanındaki 3 kişi ise yaralandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:37
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Gerger'in Gürgenli Köyü yakınlarında meydana geldi. Ahmet Turgut yönetimindeki 02 RA 478 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Turgut ile otomobilde bulunan Hüseyin Cingöz, Turan Cintosun ve Murat Cingöz  yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet Turgut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren sürücünün cesedi otopsi için morga konulurken, 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:37
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  2. gerger
  3. Ahmet Turgut
  4. Hüseyin Cingöz
  5. Turan Cintosun
  6. Murat Cingöz

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