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Yerel Adıyaman'da zehir tacirlerine operasyon
Yerel

Adıyaman'da zehir tacirlerine operasyon

Adıyaman'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet ve jandarmaya götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 16:59:00 -
Adıyaman'da zehir tacirlerine operasyon

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 4 adrese düzenledikleri operasyonda, bin 120 uyuşturucu hap, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.T, E.B, E.K. ve M.H. sorgulanmak üzere emniyet ve jandarmaya götürüldü.

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