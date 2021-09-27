  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 16:12:00 -
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, farklı adreslerde düzenledikleri operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A, M.T.A. ve M.Ö.Ç. sorgulanmak üzere emniyet ve jandarmaya götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay