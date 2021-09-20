Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gaziantep kara yolunda durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.