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Yerel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 13:10:00 -
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gaziantep kara yolunda durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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