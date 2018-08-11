Adıyaman’da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sait Şahin’in kullandığı 63 AZ 745 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Sürücü Sait Şahin (67) kaza esnasında araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunun Özlem Çetınçakmak ve Muhammed Efe Çetinçakmak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.