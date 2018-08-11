THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Adıyaman’da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kahta ilçesi Güdülge köyü Susamlı Mezrasında otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:43
Adıyaman’da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sait Şahin’in kullandığı 63 AZ 745 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Sürücü Sait Şahin (67) kaza esnasında araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunun Özlem Çetınçakmak ve Muhammed Efe Çetinçakmak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:43
  1. ADIYAMAN
  2. KAHTA
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Volkan Şen'in yeni takımı
    1. İşte Volkan Şen'in yeni takımı
    2. Pamukkale Üniversiteleri taban..
    3. Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in..
    4. 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
    5. Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor - CANLI
    6. Karabükspor'dan açıklama: Onur duyduk!
    7. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    8. Erdoğan, Türkiye'nin elindeki doları..
    9. Gazzeli gençler kültür merkezinin..
    10. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    11. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    12. Bebek nevresimi seçerken nelere dikkat..
    13. Yoğurtlu dondurma tarifi
    14. Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    15. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    16. Çocuklar için güneş gözlüğü seçerken..
    17. MEB'den "profesyonel yöneticilik"..
    18. Şehit Eren Bülbül, mezarı başında anıldı
    19. İncirlik Üssü ABD'ye kapatılıyor mu?
    20. Tuzlu kek nasıl yapılır?
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı