Adıyaman'da tefecilik operasyonu
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda tefecilik yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da tefecilik yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kentte tefecilik yapıldığı bilgisi aldı.
Ekipler, A.B. ile C.S'yi kent merkezindeki evinde operasyonla yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.