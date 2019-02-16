Adıyaman’da taziye evi açıldı Adıyaman’da hayırsever bir kişi tarafından yaptırılan taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman’da hayırsever bir kişi tarafından yaptırılan taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Mahallesinde hayırsever işadamı Mehmet Karınca tarafından yaptırılan taziye evinin açılışı yapıldı. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Müftü Mehmet Taşçı çok sayıda davetli açılışa katıldı.

Açılış konuşmasını taziye evini yaptıran Mehmet Karınca yaparak, mahalle sakinlerine hizmet için taziye evini yaptırdıklarını söyledi.

Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Konuk ise, taziye evini yapan işadamına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Mehmet Akif Mahallesi’nde taziye evi yapacak yer bulmakta güçlük çektiklerini belirterek, Mehmet Karınca’ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Vali Aykut Pekmez ise konuşmasında, doğum kadar ölümünde gerçek olduğunu kaydederek, taziyelerin kültürümüzde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından taziye evini yaptıran Mehmet Karınca’ya teşekkür plaketi verildi. Daha sonra Müftü Mehmet Taşçı’nın duasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

Davetliler taziye evinin içini gezdi.

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