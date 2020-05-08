  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman’da tarihi eser operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:11:08 -
Adıyaman’da tarihi eser operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kent merkezinde A.T., isimli bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ikamet içerisinde 181 adet sikke ve 28 adet tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken A.T., isimli kisi ise gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı