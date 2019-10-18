Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 2 gözaltı
Tut ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen iki sikke, balta, gürz, çekiç başı, kama ve kılıf ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.18 Ekim 2019 Cuma 13:40
Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki sikke, balta, gürz, çekiç başı, kama ve kılıf ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik-Akçabel yol ayrımında bir otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen iki sikke, balta, gürz, çekiç başı, kama ve kılıf ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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