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Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 2 gözaltı

Tut ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen iki sikke, balta, gürz, çekiç başı, kama ve kılıf ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

18 Ekim 2019 Cuma 13:40
Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 2 gözaltı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki sikke, balta, gürz, çekiç başı, kama ve kılıf ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik-Akçabel yol ayrımında bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekiplertarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen iki sikke, balta, gürz, çekiç başı, kama ve kılıf ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 13:40
  1. Adıyaman'ın Tut ilçesi
  2. Çiftlik-Akçabel yolu
  3. tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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  5. balta
  6. gürz
  7. çekiç başı
  8. kama
  9. kılıf

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