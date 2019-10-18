Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 2 gözaltı Tut ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen iki sikke, balta, gürz, çekiç başı, kama ve kılıf ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki sikke, balta, gürz, çekiç başı, kama ve kılıf ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik-Akçabel yol ayrımında bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen iki sikke, balta, gürz, çekiç başı, kama ve kılıf ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.