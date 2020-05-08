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Aktüel

Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:38:34 -
Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bir evde 181 sikke ve 28 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler kent merkezinde A.T'ye ait bir evde yaptıkları aramada 181 sikke ve 28 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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