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Adıyaman’da spor ile tarih bütünleşti

Adıyaman’da tarihi mekanlar Türkiye Şampiyonası 3.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:23
Adıyaman’da spor ile tarih bütünleşti

Adıyaman’da tarihi mekanlar Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışmalarına ev sahipliği yaptı.


Adıyaman’ın tarihi ören yerleri Türkiye’nin 30 ilinden gelen yaklaşık 450 sporcunun katılım sağladığı bisikletçilere ev sahipliği yaptı. Startın Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent nekropol alanından verildiği yarışmalar bin 800 yıldan beri ayakta kalmayı başaran dünyanın nadir tek kemerli köprülerinden birisi olan Cendere Köprüsüyle devam etti.


Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı ve Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışmaları Gençler ve Yıldızlar A-B kategorisinde yapılıyor. Yarışmaların ilk gününde 77 kilometrelik yarışlar, Perre Antik Kentinden start alarak Grik Kanyonu, Kömür Beldesi, Bölükyayla, Boğazkaya, Cendere Köprüsü, tekrar aynı rota izlenerek Perre Antik Kentte sona erdi. İlk yarışlarda 1. Konya Çatalhöyük Çumra Belediyesinden Yusuf İrgin, 2. Konya Taşkent’ten Fatih Deniz, yine 3. Konya Çatalhöyük Çumra Belediyesinden Melih Çetin oldu.


Yarışlar sonunda Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in katılımlarıyla sporculara madalya ve kupaları verildi. Vali Aykut Pekmez yarışma sonunda yaptığı açıklamada, "Yarışmanın etaplarını ilimizin sahip olduğu tarihi doğal güzellikleri görebilecek şekilde planladık. Gerçekten Adıyaman’ımız önemli doğal ve tarihi güzelliklere sahip. İşte bu tür etkinliklerle bunu hem ulusal bazda, hem uluslararası bazda tanıtma imkanımız oluyor" şeklinde konuştu.


Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bizim hakikaten Adıyaman’da turizmimizi tanıtma anlamında bu turnuvanın çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Turistik anlamda müthiş destinasyonlarımız var. Bizim bunları tanıtmamız lazım. Bu sadece yerelin zenginliği değil, Türkiye’nin zenginliği ve dünyanın zenginliği, bizim bunları tanıtmamız lazım" açıklamasını yaptı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Bu şampiyonanın diğer organizasyonlardan farkı ilimizde spor turizmi konusunda farkındalık oluşturmaktır. Bu anlamda ilimizin tarihi, turistik yerlerinin güzergah olarak belirlendiği bir yarışmada özellikle Perre Antik Kentimiz, devamında Arsemia, Karakuş ve Cendere tarihi ören yerinden geçen bir güzergahtan yarışmalarımız devam ediyor" dedi.


Yarışlarda 1. olan Konya Çatalhöyük Çumra Belediyesinden Yusuf İrgin, "Öncelikle birinci olduğum için tabi ki de çok mutluyum. Bugün sıcaktı, dar bir parkurdu ama doğa ile iç içeydik. Yarışın başından sonuna kadar kontrol takımımızdaydı. Takımım sayesinde birinci oldum" diye konuştu.


Yarışmayı 3. bitiren Melih Çetin de, "Çok çalıştık, çok teknik parkurdu. Türkiye’de yarıştığımız en iyi parkurlardan birisiydi. Çok çalıştık. Konya’nın Çumra ilçesinden geliyoruz. Ortalama 1 aylık kamp sürecinden sonra buraya geldik. Çok şükür yine 4-5 Çumralı kaçarak ambargoyu koyduk. Önümüzdeki Balkan Şampiyonasına hazırlanıyoruz, inşallah orada da ülkemizi milli forma ile gururlandırmak istiyoruz. Adıyaman’da ki herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:23
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